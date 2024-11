Arne Freundt marcou presença na apresentação da nova parceria entre a Seleção Nacional de Portugal e a Puma, que aconteceu na Cidade do Futebol, esta quarta-feira.

À margem da apresentação, o CEO da marca germânica esteve à conversa com o Maisfutebol e abordou os motivos pelos quais quis passar a representar a formação lusa. Além disso, analisou ainda outras questões referentes à Puma, que atualmente representa alguns dos maiores atletas do mundo, como Lewis Hamilton ou Armand Duplantis, mas também está associada a estrelas da cultura, como é o caso da cantora Dua Lipa.

Leia aqui a entrevista completa a Arne Freundt:

Maisfutebol: Existe uma nova parceria com a Federação Portuguesa de Futebol, quão importante é esta parceria para a Puma?

Arne Freundt: Estamos muito entusiasmados. Para a estratégia de fazer crescer a marca, faltava-nos uma seleção de classe mundial, que tivesse alguns dos melhores jogadores do mundo. Para nós, Portugal foi a decisão certa para complementar os jogadores e equipas que já representamos. Acreditamos que Portugal pode chegar muito longe, a equipa é muito boa e tem muita personalidade, é perfeito para a nossa marca.»

Olha para Portugal como um foco principal ou a equipa portuguesa é uma forma de chegar a outros focos?

O nosso objetivo é encontrar uma equipa que nos represente nos maiores palcos do mundo. Acreditamos que Portugal é uma das maiores equipas de futebol do mundo e pode representar-nos tanto nos Campeonatos do Mundo, como nos Campeonatos da Europa.

Quão importante é o futebol na estratégia da Puma?

Nascemos em 1948 e começámos logo a produzir chuteiras nos primeiros dias. Também é importante perceber que o futebol é o desporto mais visto do mundo e juntarmo-nos a uma das seleções de topo complementa essa estratégia da melhor forma.»

Em Portugal estão a trabalhar com três clubes, Sp. Braga, Rio Ave e Famalicão. Estão à procura de mais clubes em Portugal ou o foco passa apenas pela Seleção Nacional?

Se olhar para o nosso investimento em Portugal, o facto de termos a Seleção Nacional, a Liga e três equipas, assim como muitos jogadores, mostra que estamos muito comprometidos e adoramos o país.

Chegaram a representar a Academia do Sporting, há uns anos. Foi uma boa parceria para a Puma?

Gostamos de estar associados à próxima geração de jogadores, acho que é esse um dos principais focos da Puma enquanto marca, tentarmos ser a marca da próxima geração.

A Puma sempre teve grandes jogadores, como Pelé, Eusébio ou Maradona e o Neymar deve ser o último grande nome da marca. Quem vai ser a próxima grande estrela?

Não tenho uma bola de cristal, mas acredito que um dos grandes talentos que temos, o Xavi Simons, está a fazer uma grande temporada com o Leipzig e acho que o vamos ver nas grandes equipas mais à frente. O Kai Havertz também está a fazer uma excelente temporada, acho que temos uma lista de estrelas connosco. O Jack Grealish é o exemplo perfeito daquilo que queremos para marca, em termos de personalidade e enquanto atleta.

Além do futebol, a Puma tem outros grandes embaixadores, como Lewis Hamiltnon ou Usain Bolt. Estão a ficar velhos? Precisam de caras novas?

Acabámos de assinar com algumas caras novas, como Charles Leclerc, um dos pilotos em maior ascenção na Fórmula 1. Se olhar para os Jogos Olímpicos, representámos alguns dos melhores atletas do mundo, como Julien Alfred ou Armand Duplantis. Alguns dos recordistas mundiais são atletas da Puma.

Cristiano Ronaldo é um grande nome e é fácil associá-lo a Portugal. Ele também já foi um ícone de uma marca da concorrência, quão importante é tê-lo. Os tempos mudaram?

Primeiro de tudo, o Cristiano é uma lenda do desporto. Sempre tive uma grande admiração por ele e pelo que conseguiu fazer nos últimos anos. Estou muito entusiasmado por aquilo que ele vai continuar a trazer para a Seleção Nacional. Agora, a nossa parceria vai muito além de apenas uma só pessoa, apesar dele ser uma lenda, estamos muito interessados na equipa em si, repleta de grandes talentos. Alguns deles vão chegar muito longe.



O futebol é o principal desporto para a Puma? Como está dividida a atenção pelos mais diversos desportos?

Claro que o futebol está no nosso ADN, é o desporto mais visto do mundo. O futebol tem um lugar muito especial na nossa marca e sendo que somos uma marca de desporto, é claramente uma prioridade para nós.

Apesar das parcerias com Man. City, Dortmund ou Milan, a Puma não está representada em algumas ligas, como a espanhola. Querem chegar a esse mercado?

Estamos muito felizes pela performance conseguida pelo Girona, que terminou em segundo lugar na última época. A par do Valência, são as duas equipas que representamos neste momento em Espanha. Além disso também somos o parceiro da Liga Espanhola. Olhamos para a situação como um todo, mas claro que estamos sempre interessados em trabalhar com equipas que estão permanentemente entre os três primeiros lugares.

No Brasil representam o Palmeiras, de Abel Ferreira, precisamente um dos jogadores que representavam quando este ainda estava no ativo. Estão a preparar algo especial para ele?

Temos algo muito especial preparado para algumas lendas de Portugal, mas ainda é cedo para desvendar alguma coisa. Vamos guardar o entusiasmo para o primeiro ano desta nossa parceria. Gostamos de ir a fundo nas nossas parcerias e queremos perceber o que é importante para Portugal, para os adeptos e para a Seleção Nacional. Depois transformamos isso em designs fantásticos e outras coisas para os adeptos.

Qual é o melhor produto da Puma no futebol, atualmente?

Sem dúvida que é a «Future Boot», feita para os jogadores mais criativos, assim como as chuteiras que Kai Haverz, Jack Grealish ou Neymar estão a utilizar neste momento. Se olhar para o mercado percebe que essas são as chuteiras que mais são vendidas atualmente na nossa marca. Acreditamos que são as melhores chuteiras no mercado.»

O design e a qualidade foram cruciais para o crescimento da PUMAA. Ainda o são neste momento?

A PUMA sempre foi conhecida pela sua qualidade, foi um dos nossos principais slogans no passado e continua a ser verdade até aos dias de hoje. Mas diria que a performance é um dos principais atributos da PUMA, todos os anos tentamos fazer o nosso produto mais rápido e mais leve. Na vertente do desporto tentamos sempre melhorar o design para atrair o maior número de pessoas possível.

O que o fará feliz daqui a dois anos com esta parceria?

Daqui a dois anos é o Campeonato do Mundo, por isso espero festejar a conquista do título com os portugueses. Isso deixar-me-ia extremamente feliz.