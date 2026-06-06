Roberto Martínez desvalorizou, na zona de entrevistas rápidas da RTP, a expulsão de Rafael Leão, salientando a «disciplina posicional» do avançado do Milan.

Análise ao jogo

«Precisamos de estar preparados para o inesperado no Mundial. O cartão vermelho fez com que tivéssemos dez contra dez. Acho que foi um jogo para preparar o duelo contra a Colômbia. Ao nível individual, também é muito importante o Rúben Dias ter jogado os minutos que jogou. Acho que individualmente, a contrariedade do cartão vermelho faz com que o Francisco Trincão não jogue, mas com o número de minutos que ele teve nesta época, vamos ajustar isso no próximo jogo. Então, em geral, houve aspetos muito bons e aspetos menos bons, que precisam de ser ajustados e trabalhados.»

Boa amostra, mas existem coisas a melhorar

«Acho que precisávamos de ter mais eficácia na primeira parte. Chegámos muito bem à área, mas houve momentos em que faltaram homens. Na segunda parte, mostramos uma boa atitude, procuramos marcar, mas temos muitos erros em posse e precisamos de ajustar e decidir melhor no último terço..»

Vermelho de Leão serve como aviso

«Acho que é um sinal não só para o Rafael, mas para toda a equipa. Temos muita vontade e acho que ele reagiu a uma situação que vai acontecer muitas vezes durante o Mundial. Mas gostaria de salientar a disciplina do jogo posicional do Rafael Leão, porque ele fez uma época numa posição totalmente diferente e não é fácil ajustar às posições que nós queremos na seleção. Gostei muito disso, mas claramente é um bom exemplo para nós, pois não podemos ceder à frustração e ver um cartão vermelho.»