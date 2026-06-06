Roberto Martínez realizou várias alterações àquele que, em teoria, será o «onze base» de Portugal durante o Mundial 2026.

Ainda sem os bicampeões europeus, o treinador espanhol lançou Samú Costa, Bernardo Silva e Bruno Fernandes no meio-campo. No eixo defensivo, nota para a titularidade de Renato Veiga e Nélson Semedo. Na baliza, José Sá é titular. Quanto à frente de ataque, Cristiano Ronaldo joga ao centro, com Rafael Leão e Francisco Conceição pelas alas.

O jogo frente ao Chile, o primeiro de preparação para o Campeonato do Mundo, tem início marcado para as 18h45 e pode acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.

Onze de Portugal: José Sá, Nélson Semedo, Rúben Dias, Renato Veiga, João Cancelo, Samú Costa, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Francisco Conceição, Rafael Leão e Cristiano Ronaldo.

Suplentes de Portugal: Diogo Costa, Tomás Araújo, Diogo Dalot, Gonçalo Ramos, João Félix, Gonçalo Inácio, João Neves, Trincão, Pedro Neto, Guedes, Rúben Neves, Rui Silva, Vitinha, Nuno Mendes e Ricardo Velho.

Onze do Chile: Vigouroux, Faúndez, Román, Maripan, Suazo, Loyola, Pizarro, Arce, Gutiérrez, Osorio e Tapia.

Suplentes do Chile: Gillier, Hormazábaí, Lichnovsky, Montes, Morales, Cepeda, Méndez, Sierralta, Echeverría, Sepúlveda, Milán, Reichmuth, Cortés e Ulloa.