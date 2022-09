Portugal entra em campo no sábado, na República Checa, a saber que depende de si próprio para atingir o playoff da Liga das Nações.

Ainda assim, um tropeção pode significar o adeus a esse objetivo, caso a Espanha vença na receção à Suíça, à mesma hora (19h45).

Por isso mesmo, garante Rúben Neves, o foco da Seleção Nacional está apenas no desafio frente ao conjunto checo.

«Claro que sim, desde o início que o objetivo é esse. Não muda nada, não olhamos para a tabela. Sabemos que dependemos de nós e este é o jogo mais importante. Será difícil, mas estamos focados a 100 por cento na República Checa», afirmou.

Colega de João Moutinho no Wolverhampton, Neves foi convidado a comentar a ausência do experiente médio dos eleitos de Fernando Santos: «Sabemos que temos de trabalhar no nosso melhor. O João tem feito um trabalho fantástico, mas temos um leque de grandes jogadores. É uma decisão que o mister tem de tomar, somos muito sortudos nesse aspeto, temos muitos jogadores de qualidade espalhados pelo mundo e temos de respeitar a decisão do mister.»