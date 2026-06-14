(artigo atualizado pela última vfez às 22h12, hora de Portugal continental)

A Seleção Nacional tem previsto um treino às 23h45 de Portugal Continental e houve um momento em que a sessão pareceu estar em risco: chovia torrencialmente, trovejou algumas vezes e o céu estava muito cinzento.

No espaço de dez minutos, porém, tudo mudou: as nuvens passaram e o céu ficou limpo. Parou de chover, o chão secou rapidamente e agora, a duas horas do início do treino, até o sol brilhava intensamente.

O treino em Palm Beach, pelo menos agora, não está em risco, mas o mau tempo deu apenas umas curtas tréguas. A tempestade voltou pouco depois e os jornalistas tiveram mesmo de deixar a sala de imprensa, dirigindo-se para os carros até ser seguro voltarem.

Enfim, bem-vindos à Florida.

Refira-se que os meteorologistas apontam para uma passagem de uma massa de ar tropical sobre o sul do Estado da Florida, com previsão de agravamento ao final da tarde e noite deste domingo.