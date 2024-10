Roberto Martínez vai divulgar a 8 de novembro (12h30) a lista dos jogadores convocados para os próximos jogos da Seleção Nacional.

Portugal defronta a Polónia a 15 de novembro (Estádio do Dragão) e a Croácia (três dias depois em Split) no encerramento da fase de grupos da Liga das Nações.

Portugal lidera nesta altura o Grupo 1 com 10 pontos, mais três do que a Croácia e seis do que a Polónia. A Escócia segue na última posição com apenas um ponto somado, precisamente na receção à equipa das quinas, que está a um ponto do apuramento para os quartos de final.