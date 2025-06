No primeiro treino da Seleção Nacional portuguesa de preparação para a meia-final da Liga das Nações, diante da Alemanha, houve quatro ausências dos trabalhos na Cidade do Futebol, em Oeiras. Assim, treinaram 19 jogadores às ordens de Roberto Martínez.

Os quatro atletas portugueses do Paris Saint-Germain - Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos -, são as únicas ausências do primeiro treino, devido ao jogo de sábado em que conquistaram a Liga dos Campeões diante do Inter de Milão.

Os jogadores do FC Porto convocados - Diogo Costa e Rodrigo Mora - já treinaram pela Seleção um dia depois do triunfo sobre o Wydad Casablanca em jogo particular.

A Seleção começou a concentrar-se este domingo e, na próxima quarta-feira, joga em Munique diante da Alemanha, nas meias-finais da Liga das Nações.

