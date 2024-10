A notícia já não é nova, mas agora parece estar confirmada: tal como avançou a Marca há cerca de um ano, a Seleção Nacional mudou de marca de equipamentos, tendo deixado a Nike (após muitos anos de ligação) para assinar contrato com a alemã Puma.

Ora, nesse sentido, o site especializado Footy Headlines avançou com o que diz serem os novos equipamentos, já com o logotipo da Puma. Salta à vista a gola redonda preta em todas as camisolas, com um tom vermelho vivo na camisola principal e um branco com tons fluorescentes no secundário.