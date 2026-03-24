A Seleção Nacional realizou, esta manhã, o último treino na Cidade do Futebol, antes da viagem para o México.

Pedro Gonçalves que, recorde-se, saiu do embate diante do Alverca com algumas queixas físicas, continua em trabalho de recuperação e, ao lado de João Neves - que já tinha ficado de fora do último jogo do PSG - fez bicicleta junto ao relvado, nos primeiros 15 minutos da sessão, que foram abertos à comunicação social. Mais tarde, seguiram para o ginásio.

No entanto, os dois médios vão seguir viagem com a comitiva para o México.

Paulinho também ainda não treinou, uma vez que se juntará à equipa em solo mexicano.

Depois do almoço, a seleção nacional viaja às 14h30 em direção a Cancún, onde fica hospedada e a estagiar até sexta-feira. No sábado (02h00 de domingo em Lisboa), vai defrontar o México, na reabertura do Estádio Azteca, na Cidade do México.

Já no dia 31, Portugal depois defronta os Estados Unidos, também num encontro de preparação.