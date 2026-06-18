Rúben Dias foi a grande novidade da sessão de trabalho que a Seleção Nacional realizou esta quinta-feira, em Palm Beach, na ressaca da desilusão que foi o empate na estreia frente ao Congo.

O central já trabalhou integrado, mostrando que está totalmente recuperado e pronto para ser opção frente ao Uzbequistão, no segundo jogo do Grupo K, agendado para a próxima terça-feira.

De resto, a sessão de trabalho desta manhã dividiu o grupo em dois: os titulares de ontem realizaram trabalho de recuperação ativa, enquanto todos os restantes jogadores trabalharam normalmente no relvado.

Pedro Proença esteve presente na sessão e passou uma mensagem de confiança a um grupo, que nesta altura estará algo abatido pelo que foi a estreia neste Campeonato do Mundo.