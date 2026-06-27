A Seleção Nacional começou o último treino de preparação para o jogo com a Colômbia, relativo à terceira jornada do Grupo K, com um minuto de silêncio pela Venezuela.

Os jogadores caminharam até ao centro do campo no qual costumam trabalhar, com Cristiano Ronaldo à frente, a conversar com Roberto Martínez, e reuniram-se num círculo, para fazer um minuto de silêncio.

Recorde-se que a Venezuela foi atingido por uma catástrofe que já custou a vida a quase mil pessoas, entre as quais 28 portugueses e luso descendentes. Há ainda 85 cidadãos nacionais desaparecidos.

Depois do minuto de silêncio, e já com o grupo dividido em dois, através da cor dos coletes, os jogadores começaram por efetuar ligeira corrida, outra vez com Ronaldo à frente, agora a conversar com o preparador físico, e realizaram depois vários exercícios físicos, tanto de alongamento, como de velocidade e sprints curtos.

Os três guarda-redes trabalharam à parte.

Refira-se que Roberto Martínez dividiu o grupo desta forma:

Coletes verdes: Nélson Semedo, Ruben Neves, Renato Veiga, Nuno Mendes, Samú Costa, João Neves, Matheus Nunes, Bernardo Silva, Francisco Conceição, Gonçalo Ramos e João Félix.

Coletes roxos: Diogo Dalot, Tomás Araújo, Gonçalo Inácio, João Cancelo, Ruben Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Francisco Trincão, Gonçalo Guedes e Rafael Leão