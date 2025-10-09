Francisco Trincão, extremo do Sporting e da Seleção Nacional, falou aos jornalistas nesta quinta-feira na conferência de imprensa de antevisão ao Portugal-Irlanda, da qualificação para o Mundial 2026. Falou do falecido Diogo Jota e do adversário.

Procura mais golos na Seleção?

«Quero ajudar a equipa, como sempre, quando não faço golos ou assistências tento ajudar nos restantes processos do jogo. Se conseguir fazer isso, sou mais um mais para ajudar.»

Plano de jogo para a Irlanda

«Primeiro e acima de tudo, temos de ganhar os duelos. Poder desmarcar da melhor forma possível. Trabalhámos esse aspeto. Sabemos que a Irlanda vem com uma linha de quatro. É muito nos duelos. Com a nossa qualidade temos capacidade para criar oportunidades e golos.»

Primeiro jogo em Portugal sem Diogo Jota

«Claro que é sempre diferente. Sabíamos que seria, não contamos com a presença [física] dele, mas de outra forma. Acredito nisso e que ele nos dará força. Vamos usar isso de certa forma para poder ganhar todos os jogos.»