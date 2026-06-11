Enquanto os jogadores portugueses aqueciam para preparar a receção à Nigéria, último jogo de preparação do Mundial 2026, um jovem invadiu o campo para tirar uma fotografia com Cristiano Ronaldo. No entanto, o capitão da Seleção Nacional repreendeu o jovem adepto por ter quebrado as regras e deixou um aviso: «tu não podes fazer isso».

O momento rapidamente se tornou viral nas redes sociais. Cristiano Ronaldo é conhecido mundialmente e continua a ser um exemplo e um ídolo para muitos jovens que ambicionam ser futebolistas. As oportunidades de ver o astro português ao vivo são raras, mas quando acontecem levam os mais fervorosos a tomar medidas extremas.

Depois de «fintar» a segurança do Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, o jovem adepto realizou o sonho de capturar um momento com Cristiano Ronaldo, mas nem assim escapou à «dura» do líder da formação das Quinas.

«Tu não podes fazer isso, pá! Tens de te portar bem», avisou Cristiano Ronaldo.

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