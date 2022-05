Mais uma vez chamado à Seleção Nacional, e depois de uma grande época ao serviço do Milan, Rafael Leão vai voltar ao Estádio de Alvalade, a casa que o viu crescer.

O jovem avançado está a meio de um litígio com a SAD do Sporting, ainda a propósito da sua saída a custo zero para o Lille, mas diz que é indiferente jogar em Alvalade ou noutro estádio do país.

«É sempre um orgulho vir à seleção, seja em Alvalade ou noutro estádio qualquer. Tenho a certeza que vai estar um grande ambiente porque os portugueses estão desejosos de nos ver a levantar mais um troféu, eventualmente», afirmou, em conferência de imprensa.

Portugal cumpre no mês de junho quatro jogos para a Liga das Nações, e o primeiro já frente à Espanha, em Sevilha. «Sabemos que a Espanha é uma grande seleção, mas nós também somos uma grande seleção. Vamos bater-nos com eles e queremos ganhar», garantiu Leão.

«Estamos a preparar-nos bem, sabemos que a Espanha é muito forte na possa de bola. Vamos explorar as fragilidades da Espanha. Temos preparado bem esse jogo, porque entrar com uma vitória é muito importante», atirou.

Portugal defronta a Espanha no próximo dia 2 de junho, às 19h45. Seguem-se depois os jogos com a Suíça, República Checa e novamente Suíça.