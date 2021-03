Nuno Mendes e João Palhinha, jogadores do Sporting, estrearam-se esta terça-feira em convocatórias para a Seleção Nacional: a dupla foi chamada por Fernando Santos para os jogos com o Azerbaijão, a Sérvia e o Luxemburgo.

Em conferência de imprensa, o selecionador nacional explicou as chamadas dos dois leões e detalhou o que ambos podem oferecer à equipa das quinas.

«Se pode ser um problema o Nuno Mendes jogar numa defesa a três no Sporting? Aqui na seleção sub-21 joga num sistema a quatro e ele tem sido titular dos sub-21, vai adaptar-se. É um jogador com qualidade, os laterais das minhas equipas costumam ser ofensivos e o Nuno tem essas características, além de mostrar qualidade na defesa», começou por dizer.

«É preciso sempre ter em questão a forma como se desenvolvem nos seus clubes. É preciso os jogadores mudarem o chip, quando chegam aqui devem esquecer o clube e respeitar a identidade de jogo da Seleção Nacional. E depois têm de fazer o contrário quando regressam aos clubes. E os jogadores têm tido essa capacidade. Mas obviamente que isso tem algum peso. No caso do Nuno Mendes, tendo a experiência no sub-21, acho que não vamos ter esse problema», acrescentou.

Depois, Fernando Santos falou sobre Palhinha: «A avaliação [que o selecionador faz] tem sido positiva, caso contrário não tinha sido convocado. Acho que o João tem tido uma prestação muito positiva, é um jogador com características muito próprias. É um jogador que é importante vir à seleção, não tem um trajeto de Seleção muito grande. O Sporting joga num modelo diferente, com dois médios, e é importante eu percebê-lo num contexto de Seleção Nacional.»

Na mesma ocasião, o treinador luso de 66 anos garantiu ainda que Rui Patrício está apto para representar Portugal, ele que saiu lesionado no duelo de segunda-feira do Wolverhampton frente ao Liverpool, após ter sido atingido na cabeça pelo joelho dum colega de equipa.

Estivemos em contacto com ele e com o departamento clínico do Wolverhampton: foi-nos dito que o jogador esta estável e normal. Vai ser seguido durante uns dias, mas de resto está normal.»