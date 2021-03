Melhor marcador do campeonato nacional, Pedro Gonçalves continua a aguardar a estreia na Seleção Nacional A.

Na conferência de imprensa em que anunciou os convocados para o triplo compromisso da Seleção Nacional frente a Azerbaijão, Sérvia e Luxemburgo, o selecionador nacional foi questionado sobre a situação do médio/avançado do Sporting.

«Isto não é entrosamento, vamos disputar a qualificação para o Mundial 2022. Este é o contexto desta convocatória. Vamos ter uma jornada tripla fundamental, um Mundial que nunca vencemos e que temos como objetivo vencer. Estes três jogos têm carácter decisivo», defendeu Fernando Santos, em conversa com os jornalistas.

«Aqui não há outro tipo de opções que não as mais válidas. Há vários jogadores que poderiam estar nesta convocatória», acrescentou.

Fernando Santos falou ainda sobre o momento menos positivo de João Félix no Atlético de Madrid, afiançando que «está tudo bem» com o jovem, e revelou que Cristiano Ronaldo tem o sonho de vencer o Mundial do próximo ano.

«Tenho a certeza de que o Cristiano, como sempre, vem super motivado, não tem nada a ver com os golos. Tenho a certeza que vem com a mesma ambição, não a pensar em objetivos individuais, mas sim coletivas. Tem um sonho muito grande de participar no nosso objetivo de vencer o Mundial 2022», atirou.