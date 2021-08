Jogador do Sporting, Matheus Nunes tem estado em grande destaque nos últimos dias. O médio luso-brasileiro foi convocado por Tite para a seleção brasileira, mas o clube leonino não autorizou a viagem do atleta para a América do Sul, devido às regras sanitárias da covid-19.

Ora, segundo o que o nosso jornal apurou, Matheus recebeu um telefonema de Fernando Santos para representar a Seleção Nacional.

Esta terça-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Irlanda, o selecionador português recusou falar sobre a situação, interpelando o jornalista que o questionou assim que este começou a fazer a pergunta.

«Tudo o que tem a ver com questões dos que vieram e não vieram foi falado na quinta-feira [dia da convocatória]. Hoje, o meu foco total é o jogo de amanhã [quarta-feira]. É a única coisa que que interessa. Na próxima convocatória falamos sobre isso. O foco é amanhã», frisou.