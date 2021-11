Alexandre Silva, selecionador adjunto da seleção sub-23, que substituiu Rui Jorge, que está infetado com covid-19, em declarações após a goleada (6-0) frente ao Chipre:

«Estamos satisfeitos por aliar a exibição ao resultado, por atingirmos mais golos. Igualmente satisfeitos pela regularidade que estamos a apresentar, principalmente no nosso jogo ofensivo.

Tem sido uma marca de água das equipas do Rui Jorge e estamos satisfeitos por conseguirmos o mesmo com uma geração que está apenas no terceiro estágio, com um futebol atrativo, que faça com que as pessoas nos queiram ver, que fiquem até ao fim nos estádios e que em casa não queiram mudar de canal.

Esta equipa do Chipre tem qualidade. A diferença foi muito por mérito da nossa parte, por termos conseguido demonstrá-la em campo. O facto de termos conseguido marcar o golo tão cedo também ajudou.

Tinha falado, na antevisão, do relvado. Este estádio é menos largo, o relvado estava em melhores condições e isso permitiu uma circulação mais rápida de bola, que os nossos jogadores souberam aproveitar. E acabámos por conseguir finalizar as oportunidades que fomos criando ao longo do jogo.

Gonçalo Ramos e Fábio Vieira em grande plano? Temos tido vários jogadores a bom nível. Não falar do Vitinha seria quase criminoso, hoje há que destacar também a exibição do Afonso Sousa, vários jogadores da linha defensiva. Com aquilo que temos apresentado em campo, custa estar a individualizar tanto. Estamos felize por estes números e por continuar a desenvolver a equipa.»