Luís Freire manifestou, em conferência de imprensa, o objetivo de obter mais um triunfo na qualificação para o Euro sub-21 de 2027, desta feita na receção à Bulgária, na sexta-feira (19h30), em Portimão. A Seleção Nacional lidera o Grupo B com seis pontos, em igualdade com a Chéquia.

«As vitórias são fundamentais. É entrar de uma forma autoritária, com compromisso e uma atitude muito grande. Estamos muito comprometidos e é uma equipa com paixão pelo jogo. Queremos construir isso dentro da seleção de sub-21. A Bulgária ainda não perdeu desde que trocou de selecionador. Estamos muito mais preocupados connosco e em sermos uma equipa com identidade, ofensiva, com boa reação à perda da bola, a pressionar, intensa e com ritmo alto de jogo. Assim, a Bulgária terá dificuldades.»

«Os jogadores sabem que é um patamar importante na carreira, é uma experiência única. O empenho tem de lá estar, o talento só não chega.»