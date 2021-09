Tiago Tomás, avançado da seleção nacional de sub-21, afirma que, apesar da renovação geracional que a equipa sofreu, o espírito de grupo continua presente.

«O espírito de grupo foi novamente alcançado, não foi preciso uma ajuda especial. Estamos todos motivados para estes jogos e damo-nos todos muito bem. Por natureza, sou sempre um jogador que gosta de conhecer todas as pessoas e que gosta de bom ambiente. Cabe-me transmitir esse à-vontade a todos», revelou o avançado do Sporting, em conferência de imprensa na Cidade do Futebol.

Portugal encontra-se a preparar o embate contra a Bielorrússia, que marcará o início da fase de qualificação para o Euro2023 do escalão.

«Temo-nos focado mais no que vamos fazer no jogo, nas nossas qualidades e tentar explorá-las. Ainda não tivemos muito tempo para ver os pontos fortes e fracos da Bielorrússia. Estamos a pensar enquanto grupo e em passar o adversário», afirmou o jovem jogador.

Tiago Tomás ainda não marcou pela seleção de sub-21, algo que quer fazer o mais depressa possível.

«Sendo avançado, é sempre um objetivo marcar golos. Ainda não o fiz aqui e quero fazê-lo o mais cedo possível. Todos queremos jogar e partimos do zero em relação às escolhas do ‘mister’. Temos todos de provar o nosso valor aqui», completou o cascalense.

A seleção portuguesa de sub-21 recebe a Bielorrússia na segunda-feira, às 19:00, no Estádio José Gomes, na Amadora, no primeiro encontro do Grupo 4 de qualificação para o Europeu da categoria, em 2023, que se realiza na Roménia e na Geórgia.