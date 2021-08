Eduardo Quaresma está no lote de convocados de Rui Jorge para o embate frente à Bielorrússia, a contar para a qualificação do Europeu de sub-21 de 2023. Em conferência de imprensa, o defesa elogiou o bom ambiente vivido no coletivo.

«É um grupo fantástico. Há pessoas que já estiveram mais tempo aqui com o ‘mister’ Rui Jorge e que integraram muito bem. Somos um grupo unido e podemos dar muitas alegrias e qualidade. Falamos todos muito bem uns com os outros», revelou o jogador.

«Estamos a focar-nos mais em nós. O ‘mister’ Rui Jorge, como é mudança de geração, está a focar-se mais nos trabalhos da nossa equipa. Somos um grupo fantástico, com qualidade. Podemos chegar longe e onde queremos», completou.

Emprestado pelo Sporting ao Tondela, Eduardo Quaresma tem sido opção como titular nos beirões, fator «importante» para poder integrar a seleção, onde se encontra igualmente Jota Gonçalves, colega de setor no clube, com quem tem «uma química boa», mas que não irá influenciar Rui Jorge.

«Tenho uma química boa com o Jota, mas também com o Tomás Araújo, com quem joguei nas outras seleções jovens. A única pessoa com quem não joguei foi com o Tiago Djaló, que é um central muito bom também», revelou Quaresma.

A seleção portuguesa de sub-21 recebe a Bielorrússia na segunda-feira, às 19:00, no Estádio José Gomes, na Amadora, no primeiro encontro do Grupo 4 de qualificação para o Europeu da categoria, em 2023, que se realiza na Roménia e na Geórgia.