Em conferência de imprensa anterior ao jogo entre Portugal e Croácia, a contar para a Liga das Nações, o internacional português compareceu diante dos jornalistas na Cidade do Futebol, em Oeiras, para fazer a antevisão.

O médio do PSG foi confrontado com declarações de Cristiano Ronaldo, que na véspera disse que os adeptos tinham posto «expectativas demasiado altas» na seleção durante o Euro 2024. Agora, na Liga das Nações, Vitinha deixou um aviso:

«Sem querer cair nesse erro de pôr as expectativas demasiado altas, temos sempre que apontar muito alto. Nós temos grandes jogadores, grande treinador, todas a condições para chegar longe. Não dizemos que tudo o que não seja a vitória é um fracasso. É o que vamos tentar fazer, jogo a jogo. Primeiro com a Croácia, depois com a Escócia. Para já, temos de ganhar os três jogos», disse.

Em relação ao próximo adversário, Vitinha elogiou a formação de Zlatko Dalic e lembrou a derrota na antecâmara do Euro 2024.

«É uma grande seleção com grandes nomes, bem preparada, tivemos um jogo muito difícil no Jamor, se bem se lembram. Queremos retificar muitas das coisas que aconteceram na altura, já não somos essa mesma seleção. Tivemos muitos jogos pelo meio e o Europeu. Do outro lado está uma grande seleção, da nossa parte, é dar tudo», garantiu.

Portugal joga com a Croácia no Estádio da Luz, em Lisboa, pelas 19h45 desta quinta-feira.