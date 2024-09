Vitinha falou aos jornalistas na Cidade do Futebol, na tarde desta terça-feira, para fazer a antevisão à partida entre Portugal e Croácia, da próxima quinta-feira. Foi questionado sobre a crescente importância na Seleção, não escondendo o agrado nisso.

«Qualquer jogador quer estar no seu melhor, ser importante na Seleção e no clube [Paris Saint-Germain]. Felizmente, no último ano ganhei uma outra importância na Seleção e no PSG, um pouco. Quero dar continuação. É a tal constância que um jogador precisa de ter e tem dificuldade muitas vezes em tê-la. Quero manter essa qualidade de jogo, jogar seja aqui, seja no clube», explicou o antigo jogador do FC Porto.

Confrontado ainda com declarações de Cristiano Ronaldo, do dia anterior, Vitinha diz que quer sempre ser titular, tal como o astro português. Mas aceita também ser suplente.

«Todos os jogadores da Seleção querem ser titulares. Senão, alguma coisa estava errada. Vamos para a Seleção sabendo que podemos não ser titulares. Já soube lidar quando fui titular e quando fui suplente. Se possível, gostava de ser titular», terminou.

Portugal joga com a Croácia no Estádio da Luz, em Lisboa, pelas 19h45 desta quinta-feira.