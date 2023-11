Toti Gomes tem sido presença assídua nas mais recentes convocatórias da Seleção Nacional, mas ainda aguarda a estreia pela equipa de Roberto Martínez, pois não somou qualquer minuto até ao momento.

Ora, em entrevista à DAZN na Eleven, o defesa do Wolverhampton confessou que espera jogar em breve, e falou ainda sobre a sensação de fazer parte do grupo das quinas.

«Todos os jogadores querem ter essa chamada por parte da Seleção do seu país. Claro que estou à espera da estreia, com sorte acontecerá em breve», começou por dizer.

O jovem de 24 anos falou também sobre Roberto Martínez: «Andou a falar com os jogadores portugueses. Veio ao treino para falar connosco.»

«Há uns anos só os via pela TV ou pela PlayStation, agora estou lá com eles a treinar. É bom, um momento muito bom», acrescentou.

A terminar, Toti Gomes foi questionado sobre a lesão de Pedro Neto, colega com quem partilha o balneário no Wolverhampton e na Seleção: «Esperava na altura que a lesão não fosse muito grave, claro que, agora, já sabemos. Tem-nos ajudado muito com assistências, golos, as corridas que faz o jogo todo.»