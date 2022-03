Nélson Semedo é a mais recente dor de cabeça para Fernando Santos. O jogador do Wolverhampton está lesionado e vai estar fora dos relvados pelo menos um mês. Ora, a Seleção Nacional joga o play-off de apuramento para o Mundial 2022 no final de março.

A confirmação, de resto, foi dada pelo técnico dos wolves, Bruno Lage.

«Ele vai estar fora pelo menos um mês. Vamos ver como evolui, mas para já as novidades são estas. Vai estar um mês de fora», afirmou Lage, citado no site oficial do clube inglês.

Já esta sexta-feira, o treinador do Manchester City, Pep Guardiola, havia dado conta da indisponibilidade de Rúben Dias para as próximas «quatro a seis semanas».

Os dois defesas devem assim falhar o play-off do Mundial, que tem início a 24 de março, frente à Turquia – se Portugal passar, joga com a Itália ou a Macedónia do Norte cinco dias depois.

Refira-se que João Cancelo – também ele lateral-direito, tal como Semedo – e Renato Sanches são baixas certas para a partida ante a seleção turca, por castigo.