A Seleção Nacional viaja no dia 12 para os Estados Unidos e, na exclusiva Palm Beach, vai encontrar o luxuoso Four Seasons, um espaço idílico de frente para a praia, desenhado para oferecer o máximo de tranquilidade e relaxamento aos jogadores portugueses.

Aliás, no último Mundial de Clubes já serviu com o mesmo propósito a equipa do Real Madrid.

No entanto, e apesar da paz que se respira no ar, a manhã desta terça-feira ainda foi de azáfama. Nos arredores do hotel, multiplicavam-se as carrinhas carregadas de relva num vaivém constante. O objetivo? Dar os últimos retoques para que tudo esteja imaculado à chegada da comitiva. As linhas da estrada estão a ser pintadas de fresco e os passeios ganham, à última hora, um novo e impecável tapete verde.

Lá dentro, o cenário é de um verdadeiro refúgio. Ouvem-se os pássaros e apenas mais um ou outro carro que chega. Há um segurança à porta, que nos vem logo perguntar o que ali procuramos, e há amplos espaços ao ar livre, com mini-golfe, snooker e ténis de mesa, garantindo que os momentos de lazer estão assegurados também ao ar livre.

Mas é do lado de fora dos portões que a localização ganha contornos de filme.

A zona é de uma tranquilidade ímpar, muito por culpa da própria geografia: trata-se de uma península separada do resto do continente por um lago, o que eleva a exclusividade e a privacidade a níveis máximos.

Tão exclusivo que os vizinhos de Portugal dispensam apresentações. Basta dizer que, não muito longe do hotel, fica a casa de Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos é visita frequente aos fins de semana, uma rotina que transforma a zona num autêntico forte: a rua é cortada. Mesmo agora, sem Donald Trump por perto, a presença abundante de carros da polícia à porta da residência não deixa dúvidas de quem ali mora.

A lista de notáveis na vizinhança não se fica por aqui. É também nesta zona de elite que se encontram as mansões de figuras globais como o músico Rod Stewart ou o magnata Bill Gates.

A área guarda ainda uma nota mais sombria que está, literalmente, a ser apagada da história. Era também aqui, a uma curta distância, que ficava a infame mansão de Jeffrey Epstein. O edifício, carregado de más recordações e de um passado negro, foi recentemente demolido, estando neste momento a ser construída uma nova casa de raiz no mesmo terreno.

Entre o luxo, a segurança de alto nível, a brisa do mar e uma vizinhança de elite, Portugal encontrou o seu oásis. Um local onde o mundo exterior fica do outro lado do lago e a única preocupação será, apenas e só, o futebol.