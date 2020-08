A seleção portuguesa iniciou, esta segunda-feira, estágio para a estreia na Liga das Nações e Fernando Santos teve os 25 futebolistas disponíveis.



De resto, os campeões europeus e todo o staff realizaram teste laboratorial de despistagem do SARS-Cov-2. Os resultados, todos negativos, foram conhecidos antes da sessão de trabalho.

Portugal volta a treinar esta terça-feira de manhã, às 10h30, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Refira-se que a equipa de Fernnado Santos inicia a defesa do título ante a Croácia, a 5 de setembro no Dragão. Três dias depois, vai a Estocolmo medir forças com a Suécia.