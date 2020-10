Após os testes feitos à Covid-19, a seleção nacional treinou com vista à preparação para o encontro frente à França, ainda sem Bruno Varela. O guarda-redes do Vitória foi chamado por Fernando Santos após Anthony Lopes ter testado positivo para a Covid-19.



Este sábado, às 12h30, Fernando Santos e um jogador ainda por designar vão fazer a antevisão à partida frente aos campeões mundiais, em Saint-Denis. Logo de seguida, Portugal viaja para Paris.



Lembre-se que Anthony Lopes foi o segundo futebolista a ser dispensado da seleção devido a um teste positivo à Covid-19, depois de José Fonte, que cedeu o lugar a Domingos Duarte. De resto, Sequeira foi convocado para o lugar de Mário Rui, impedido de sair de Itália devido à deteção de vários casos de Covid-19 no plantel do Nápoles.

Portugal defronta no domingo a França, naquele que será o regresso dos campeões europeus ao Stade de France, após o histórico triunfo de 2016, na final do Europeu, num embate entre os dois primeiros classificados do Grupo 3 da Liga das Nações.