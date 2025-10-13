Roberto Martínez anteviu a receção à Hungria na terça-feira (19h45), num jogo que pode ditar a qualificação para o Mundial 2026. O selecionador espera um duelo mais «aberto» do que contra a Irlanda e avisou para o perigo criado por Dominik Szoboszlai.

Perigo de Szoboszlai nas bolas paradas

«Acho que vocês já o conhecem, é um jogador do Liverpool e que tem uma grande capacidade técnica e decisão nas bolas paradas. O que ele pode fazer dá muito à Hungria, como também em bola corrida. Na Hungria não joga no mesmo papel. Trabalhámos nas bolas paradas defensivas porque têm jogadores como Orban, que tem um grande número de primeiros contactos na bola parada, o que faz com que a bola parada da Hungria seja um aspeto chave. Lá, defendemos muito bem essas situações.»

Avaliação da Hungria

«O selecionador adversário já fez 74 jogos, o que não é normal. Eles têm bons jogadores, jogam como um clube. Usam a qualidade de Szoboszlai. Vai ser um bom jogo, aberto para os dois lados.»

Polivalência

«O que é importante é trabalhar a polivalência dos jogadores. O Ruben Neves já jogou a central, na Premier, na Liga saudita agora. Não é a posição é o perfil dentro da posição. Já fizemos isso também com o Palhinha contra a Suécia, o Matheus Nunes e João Neves que jogam a lateral. A função é ter uma linha defensiva com uma boa reação a perda. Não é a posição que defende. É o jogador.»