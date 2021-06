Depois de jogado todo o encontro contra Espanha, no Wanda Metropolitano, na última sexta-feira, Cristiano Ronaldo não regressou com a restante comitiva a Lisboa.



O capitão da seleção portuguesa foi devidamente autorizado a ficar em Madrid para festejar o aniversário dos filhos gémeos, Mateo e Eva.



Lembre-se que a seleção nacional trabalhou este sábado de manhã na Cidade do Futebol, sendo que uma parte do grupo fez trabalho de recuperação no ginásio enquanto a restante treinou no relvado às ordens de Fernando Santos.



Após a sessão de trabalho, os jogadores foram dispensados e regressam ao trabalho segunda-feira.