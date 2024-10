João Neves é cada vez mais um valor seguro da Seleção Nacional. Atuou no Euro 2024, tem vindo a afirmar-se no Paris Saint-Germain e a somar convocatórias. Em conferência de imprenas, nesta terça-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras, Neves garantiu ter ainda um certo 'nervoso miúdinho' antes da divulgação das convocatórias.

«Pode ser difícil de acreditar mas sim, vejo a convocatória [risos]. Felizmente, na nossa Seleção, existem jogadores incríveis a nível mundial. Por isso, mantenho essa preocupação de ver se fui convocado. Lembro-me da primeira vez que fui convocado. Lembro-me como se fosse ontem. Tenho sido sempre convocado e vou fazer tudo para continuar a ser», começou por dizer.

Garantindo que vê o «futebol de uma maneira mais adulta» e que está «mais experiente», João Neves confessa que o último ano foi «muito rápido». «Dizem que quando as coisas correm bem o tempo passa mais rápido», confessou.

«A questão da titularidade compete ao Mister [Roberto Martínez] decidir se sou eu ou outro jogador. O que me compete é dar o máximo no treino, tal como os outros jogadores. Há uma competição saudável entre nós. Queremos sempre o melhor para o coletivo, em vez de ser só o individual. A minha preocupação é dar o melhor de mim e depois compete ao Mister», completou o ex-Benfica.

Portugal joga com a Polónia no dia 12 de outubro, sábado, pelas 19h45, e contra a Escócia no dia 15 de outubro, também no mesmo horário. Ambos os desafios são fora de casa.