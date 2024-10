Foi a transferência mais cara do verão passado em Portugal e uma das mais avultadas na Europa. João Neves trocou o Benfica pelo Paris Saint-Germain, por 60 milhões de euros, mais dez em objetivos. Questionado pelos jornalistas sobre se esse foi o momento certo para a saída, o jovem respondeu:

«Opiniões? Cada um tem a sua. Tenho a minha, guardo para mim. Não sei se foi o momento certo ou não. O que é certo é que cheguei lá e dei o meu máximo. Se tivesse ficado cá [no Benfica] teria dado o máximo também. É ótimo ter a oportunidade de jogar. O grupo é fantástico. Deu-me a confiança para demonstrar a minha qualidade e é isso que vou continuar a fazer», garantiu o internacional português, em conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol.

Em destaque neste início de temporada, João Neves foi destacado recentemente pelo Observatório do Futebol (CIES) como o jogador com mais oportunidades de golo criadas nesta temporada. Nesta época conta com cinco assistências, sendo que no ano passado fez apenas uma.

«Não foi por ter feito só uma [na época passada] que não fui para uma equipa melhor. Não tem a ver com isso, Tem de ver com o facto de ter agora um jogo mais rotativo no meio, onde posso jogar mais atrás ou mais à frente, com jogadores de alta qualidade. Seja eu a fazer o último passe ou outro jogador, estamos sempre mais perto do golo. Em relação a essa estatística, penso que o jogo do Paris SG é um jogo com que me identifico muito e estou muito contente de participar. As coisas acontecem naturalmente», explicou.

Ainda sobre as diferentes nuances da Seleção Nacional nesta era Roberto Martínez, João Neves pôs a tónica na adaptabilidade e recordou a experiência recente no clube.

«Acho que a formação tática depende muito do jogo e dos jogadores disponíveis. Em relação à minha preferência, tenho jogado mais vezes em linhas defensivas de quatro. Neste momento no Paris SG jogo mais em linhas de três ofensivamente. As coisas mudam e temos de nos adaptar. A função que o mister me pede para desempenhar só tenho de fazer da melhor forma. Não tenho preferência, só tenho de dar o máximo e desempenhar a função da melhor maneira», finalizou.

Portugal joga com a Polónia no dia 12 de outubro, sábado, pelas 19h45, e contra a Escócia no dia 15 de outubro, também no mesmo horário. Ambos os desafios são fora de casa.