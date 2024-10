João Palhinha é a grande novidade do treino da Seleção Nacional, realizado na Cidade do Futebol, em Oeiras, nesta quarta-feira. O atleta integrou o treino dirigido por Roberto Martinez, depois de ter sido autorizada a ausência do médio no primeiro treino por motivos pessoais.

Em relação a terça-feira, nota ainda para a exclusão de Samuel Soares, guarda-redes da Seleção sub-21 que tinha treinado com os A's. Voltou à equipa para a qual tinha sido convocado.

Pela primeira vez, trabalharam juntos todos os 26 atletas chamados por Roberto Martínez, com destaque para as possíveis estreias de Renato Veiga, Ricardo Velho e Tomás Araújo (que substituiu o lesionado Gonçalo Inácio).

Portugal joga com a Polónia no dia 12 de outubro, sábado, pelas 19h45, e contra a Escócia no dia 15 de outubro, também no mesmo horário. Ambos os desafios são fora de casa.