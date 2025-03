José Mourinho como selecionador de Portugal? A hipótese foi levantada pelos jornalistas na conferência de imprensa da Seleção Nacional desta terça-feira, que contou com Diogo Dalot ao microfone. Sendo que o lateral já trabalhou com o «Special One», não deixou de lhe agradecer, mas prefere manter-se na factualidade.

«Não sei, o futuro não é possível prever. O que eu sei é que neste momento temos um grande selecionador [Roberto Martínez]. Um treinador que também foi importante na minha carreira para também fazer-me crescer. Eu acho que esse sentimento é comum em todos os jogadores que por aqui passaram. Eu acho que ele consegue deixar uma marca em cada jogador. Eu acho que isso é importante e também difícil para muitos treinadores. Não só os jogadores, eu acho partilhamos o mesmo sentimento», começou por dizer.

«É uma pessoa que vem de um contexto difícil por não ser do país onde estamos. Por isso eu acho que ele sempre quis demonstrar que faz parte da nossa nação, que quer ganhar com Portugal, que quer fazer parte também desse país e por isso o futuro obviamente não consigo prever», acrescentou o lateral.

No entanto, não esqueceu José Mourinho, antigo treinador seu em 2018 no Manchester United. Foi o português que o treinou quando foi contratado ao FC Porto.

«Tenho grande apreço pelo Mourinho, foi ele que me deu a oportunidade de poder jogar num dos grandes do futebol mundial. Estarei eternamente grato, tenho uma boa ligação com ele e tentarei sempre manter essa ligação, porque foi sempre alguém especial na minha carreira, mas neste momento é um cenário que eu não consigo prever», enfatizou.

Portugal defronta a Dinamarca nesta quinta-feira, pelas 19h45, no primeiro jogo do playoff de acesso à final four da Liga das Nações.