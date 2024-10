Renato Veiga foi o jogador da Seleção Nacional presente na conferência de imprensa desta quarta-feira, tendo em vista os jogos com a Polónia e com a Escócia, para a Liga das Nações. Questionado sobre em quem pensou quando foi chamado à Seleção, Veiga mostrou-se emocionado:

«Passou-me pela cabeça o meu avô que já não está cá e que e fez muito por mim. O meu avo Zé. Não quero alongar-me muito, mas acho que era bonito deixar uma mensagem e agradecer tudo aquilo que ele fez por mim enquanto cá esteve, tenho a certeza que nos está a ver. E pela minha avó que está cá», disse, limpando algumas lágrimas da face.

O pai, Nélson Veiga, foi internacional por Cabo Verde. Agora, o filho tem a hipótese de se estrear pela Seleção A portuguesa. Renato destacou mais uma vez o amparo dado pela família.

«O Nelson [pai], a Tânia, que é a minha mãe, os meus irmãos, a minha avó. Sou um felizardo por ter um grande apoio em casa. Acho que isso é muito importante para qualquer jovem, seja dentro ou fora do futebol. Tenho muita sorte. Ajudam-me bastante», disse.

Portugal joga com a Polónia no dia 12 de outubro, sábado, pelas 19h45, e contra a Escócia no dia 15 de outubro, também no mesmo horário. Ambos os desafios são fora de casa.