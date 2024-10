Renato Veiga foi o jogador da Seleção Nacional destacado para a conferência de imprensa, desta quarta-feira, em jeito de antevisão aos próximos compromissos da Seleção Nacional.

Questionado sobre o percurso no Sporting, onde não se afirmou na equipa principal, Veiga quis destacar a gratidão que tem pelo clube.

«O que falhou? Cada jogador tem o seu percurso. O meu foi por fora. Estou grato por tudo o que o Sporting me deu durante as 13 épocas em que lá estive. Na altura, o treinador era Ruben Amorim e não apostou em mim. Fiz o meu percurso por fora, mas estou grato por ter sido assim. Quem sabe, não estaria cá. Estou muito grato ao Sporting. Tenho um carinho especial pelo clube», garantiu o médio do Chelsea.

Renato Veiga fugiu à questão de um eventual regresso ao Sporting - «vivo o dia-a-dia», garantiu -, diz que decidiu sair do Sporting e mostrou-se orgulhoso do seu percurso, «sabendo que ainda tenho um longo percurso a percorrer até chegar onde quero», admitiu.

«Até me arrepio [de pensar na carreira]... Sou alguém que trabalha muito para atingir os objetivos que tenho na cabeça. Pode ter parecido um trajeto rápido, mas se calhar não foi porque passei por outros bons e maus momentos [para chegar até aqui]. Não foi fácil sair de pé da minha família com 18/19 anos, para a Alemanha sozinho, depois Suíça e agora Inglaterra. Fez-me crescer como homem. Estou muito feliz pelo meu percurso», afirmou o ex-Augsburgo e Basileia.

Renato Veiga conta com 19 jogos pelas seleções jovens de Portugal, entre os escalões sub-19 e sub-21. Pode estrear-se ao nível senior nos próximos dois jogos.