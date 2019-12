De acordo com o site especializado, Footy Headlines, esta é camisola do equipamento principal da seleção nacional no Euro 2020.



O equipamento tem um design vintage e destaca-se pela gola e pelas pontas das mangas com tons de verde e preto, além do vermelho. No interior da gola há ainda um P desenhado em tons de amarelo.



Veja a camisola na galeria associada.