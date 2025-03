Já há onzes oficiais do Portugal-Dinamarca deste domingo, disputado no Estádio de Alvalade, a partir das 19h45. Roberto Martínez fez três alterações em relação à derrota da primeira mão do play-off de acesso à final four.

Entram Francisco Conceição, Bernardo Silva e Gonçalo Inácio no onze, saem Renato Veiga, João Neves e Pedro Neto. Acompanhe todas as incidências do encontro AO VIVO com o Maisfutebol.

ONZE DE PORTUGAL: Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva; Rafael Leão, Cristiano Ronaldo e Francisco Conceição.

SUPLENTES DE PORTUGAL: José Sá, Rui Silva, Nélson Semedo, António Silva, João Palhinha, João Félix, Geovany Quenda, João Neves, Rúben Neves, Trincão, Diogo Jota e Gonçalo Ramos.

ONZE DA DINAMARCA: Schmeichel, Kristensen, Andersen, Vertergaard, Dorgu; Eriksen, Hjulmand, Norgaard; Isaksen, Hojlund e Lind

SUPLENTES DA DINAMARCA: Hermansen, Jorgensen, Nelsson, Kristiansen, Frendrup, Skov Olsen, Biereth, Hogsberg, Wind, Harder e Froholtdt.