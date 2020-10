Gibraltar foi tudo menos um rochedo.



Última classificada do grupo 7 e sem qualquer golo marcado, adivinhava-se que a seleção de sub-21 de Gibraltar perdesse contra a talentosa equipa portuguesa de sub-21. E perdeu, claro.



O jogo foi fácil e simples para Portugal e o resultado peca por escasso tamanhas as oportunidades criadas pelos jovens de Rui Jorge. Só para se ter uma ideia, a seleção nacional já tinha criado quatro ocasiões – Dany Mota chegou mesmo acertar na trave – antes de inaugurar o marcador aos 17 minutos.



O passe longo de Bragança é sensacional, mas a receção e o trabalho de Jota antes do remate não ficam atrás. O pontapé do novo reforço do Valladolid foi colocadíssimo e fora do alcance de Banda.





Portugal estava consciente de que nem precisava de acelerar para fazer disparar os alarmes na defesa contrária. Quiçá por isso, os jogadores nacionais deixaram correr o tempo, não forçando o golo da tranquilidade. O único contratempo foi a lesão de Vinagre que obrigou Rui Jorge a lançar Tomás Tavares.



A segunda parte de Portugal foi bem melhor. Primeiro, a seleção portuguesa de sub-21 jogou com outro ritmo, envolveu ainda mais jogadores no processo ofensivo, provocou o erro ao adversário, reagiu muito bem à perda de bola, enfim, dominou o jogo a seu bel-prazer. Foi, por isso, com naturalidade que chegaram novos golos lusos.



O 2-0 é um golaço de Pedro Gonçalves, que se estreou a marcar pelos sub-21 nacionais. Erro do guardião Banda, que ainda assim foi o melhor de Gibraltar, e Fábio Vieira deixou para o pontapé fulminante ao ângulo da baliza contrária.



Rui Jorge aproveitou para lançar Gedson como lateral-direito, Joelson e chegou a experimentar uma defesa a três quando introduziu Pedro Neto e Pedro Pereira na partida, retirando Vitinha e Diogo Queirós. Depois de mais uma mão cheia de oportunidades desperdiçadas por Dany Mota – ficou a dever a si mesmo pelo menos um golo -, Portugal fechou o resultado final com mais um golo de Pedro Gonçalves após uma bela jogada coletiva.



Banda ainda evitou o hat-trick ao médio do Sporting e o golo de Pedro Neto, jogador que tinha bisado frente à Noruega. Enfim, há dois mundos de distância entre as duas seleções e Portugal fez o que lhe competia: venceu e continua na luta com a Holanda (apurou-se esta noite) pelo primeiro lugar.