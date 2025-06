Está atribulado o regresso dos campeões da Europa de Sub-17 a Portugal. Estava previsto que a seleção comandada por Bino chegasse ainda esta segunda-feira a Lisboa, mas um problema técnico numa das ligações baralhou por completo o regresso a casa dos jovens campeões.

Estava inicialmente programado um voo de Tirana, capital da Albânia, para Viena, Áustria, para depois viajarem até Munique e, daí, rumarem a Lisboa.

No entanto, o programa sofreu uma súbita alteração, quando já em Viena, a comitiva foi informada que a ligação para Munique tinha sido cancelada devido a um problema técnico no avião que estava reservado para o efeito.

Sendo assim, a comitiva portuguesa vai ficar esta noite em Viena e, na terça-feira de manhã, regressa a Lisboa, via Genebra, Suíça, devendo chegar à capital portuguesa por volta das 14h00.

A Federação Portuguesa de Futebol tinha previsto juntar os novos campeões da Europa à seleção principal para uma fotografia conjunta na Cidade do Futebol, antes do treino que está marcado para a parte da manhã, mas estes planos terão de ser adiados, uma vez que a comitiva liderada por Roberto Martinez viaja esta terça-feira, por volta da hora de almoço, para a Alemanha onde vai disputar a Final Four da Liga das Nações.