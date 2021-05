O internacional sub-21 Vitinha projetou nesta terça-feira o duelo entre Portugal e Itália, a contar para os quartos de final do Europeu da categoria.

O médio que esta época foi emprestado pelo FC Porto ao Wolverhampton assumiu que a performance dos comandos de Rui Jorge elevou as expectativas. «A primeira fase correu muito bem. Fizemos uma fase de grupos incrível com seis golos marcados e zero sofridos. Foi quase perfeita. Sabemos que as expectativas estão altas e que as pessoas depositam grande esperança em nós. Esperamos estar à altura desse desafio de jogar com a Itália, que sabemos que não vai ser fácil: será um jogo bem difícil, como todos até ao final se ganharmos», referiu em conferência de imprensa.

Para Vitinha, o jogo com Itália terá uma natureza dos outros três da fase de grupos, realizada há dois meses. «Sem querer desligar muito disso, temos de pensar que vai ser diferente. Vai ser um jogo e, independentemente se conseguirmos atingir a qualidade do futebol que atingimos na fase de grupos, o mais importante é ganhar à Itália», rematou.

Portugal e Itália defrontam-se a 31 de maio.