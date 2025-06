A seleção portuguesa de sub-21 treinou sem limitações nesta terça-feira, com 23 futebolistas. A sessão de treinco realizou-se no palco do primeiro jogo frente à França, na quarta-feira, em Trencin, na Eslováquia.

A seleção teve um período de 15 minutos abertos à comunicação social, sob a orientação do selecionador Rui Jorge.

Portugal está inserido no Grupo C do Europeu Sub-21, constituído por França, Polónia e Geórgia. O primeiro jogo acontece pelas 20 horas desta quarta-feira.

Os dois primeiros colocados acedem à fase a eliminar da 25.ª edição da competição, estando a final marcada para 28 de junho, no Estádio Tehelné pole, em Bratislava.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Diogo Pinto (Sporting), João Carvalho (Sp. Braga) e Samuel Soares (Benfica);

Defesas: Chico Lamba (Arouca), Christian Marques (Yverdon Sport), Flávio Nazinho (Cercle Brugge), João Muniz (Sporting), Lourenço Henriques (Varzim), Rafael Rodrigues (AVS), Rodrigo Gomes (Wolves) e Rodrigo Pinheiro (Famalicão);

Médios: Diogo Nascimento (Vizela), Gustavo Sá (Famalicão), João Marques (Gil Vicente), Mateus Fernandes (Southampton), Mathias de Amorim (Famalicão), Paulo Bernardo (Celtic) e Pedro Santos (Moreirense);

Avançados: Carlos Borges (Wolves), Geovany Quenda (Sporting), Henrique Araújo (Arouca), Roger Fernandes (Sp. Braga) e Tiago Tomás (Wolfsburg);