O selecionador da seleção nacional sub-21, Rui Jorge, anunciou esta quinta-feira a convocatória para os jogos ante Islândia (25 de março, em Portimão) e Grécia (29 de março, em Tripoli).

Os sub-21 estão a jogar a qualificação para o Europeu de 2023, a disputar na Geórgia e na Roménia.

Fábio Carvalho, médio ofensivo do Fulham, é a grande novidade na lista de convocados. O jovem que deixou o Benfica em 2013 para rumar a Inglaterra está a brilhar no Championship, é alvo do interesse do Liverpool e já representou as seleções jovens inglesas.

Pode conhecer aqui a história de Fábio Carvalho, moldado na Zona J.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Celton Biai, Gonçalo Tabuaço e Samuel Soares;

Defesas: Alexandre Penetra, Eduardo Quaresma, João Mário, Nuno Tavares, Tiago Djaló e Tomás Tavares;

Médios: Afonso Sousa, André Almeia, Fábio Vieira, Fábio Carvalho, José Carlos, Paulo Bernardo, Tiago Dantas, Vitinha;

Avançados: Fábio Silva, Francisco Conceição, Gonçalo Ramos, Gonçalo Borges, Henrique Araújo e Vítor Oliveira