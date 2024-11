No rescaldo do empate a três golos com a Ucrânia, Rui Jorge fez uma análise da partida, apontando para os bons momentos que a seleção teve no jogo mas algo desapontado porque a equipa deixou-se empatar no final do encontro.

«Jogámos contra um bom adversário. Defensivamente pressionam bem e ofensivamente são uma equipa poderosa. No início tivemos dificuldades por alguma falta de agressividade, mas depois melhorámos, conseguimos criar perigo e fizemos os golos. Na segunda parte, o adversário tentou jogar mais subido e devíamos ter aproveitado melhor a profundidade. Essa foi a grande pecha da equipa e acabámos por empatar o jogo.»

Esta sexta-feira, o treinador português fez estrear dois jogadores no escalão sub-21. Rui Jorge gostou do rendimento de Danilo Veiga e João Muniz mesmo tendo sofrido dois golos depois das substituições.

«Em relação às estreias, gostei do rendimento. São defesas, e é verdade que sofremos dois golos na segunda parte, mas coletivamente não fomos tão seguros com bola como normalmente somos. Vamos trabalhar para ficarmos mais fortes.»

O próximo encontro da seleção sub-21 será no dia 18 de novembro frente à Eslovénia, anfitriã do próximo Campeonato da Europa do escalão. Para Rui Jorge, vai ser importante para poder «dar algum tempo de jogo e ver o rendimento dos jogadores.»

No dia em que cumpriu 120 jogos à frente do escalão sub-21 da Seleção Nacional, o treinador de 51 anos aponta já para o próximo Campeonato da Europa, em 2025.

«No Europeu teremos sempre que defrontar adversários de enorme valor. As equipas tiveram que provar ser fortes para estarem na fase final, mas nós também seremos uma equipa coesa e estaremos lá para dignificar o nosso país.»