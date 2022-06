O selecionador português de sub-21, Rui Jorge, disse esta sexta-feira que acredita que Portugal irá dominar a maior parte do jogo de sábado frente à Bielorrússia, de apuramento para o Europeu2023, mas alertou para as transições rápidas do adversário.

«Esperamos uma Bielorrússia em 5x3x2 e acreditamos que vamos dominar a maior parte do jogo. Teremos sempre de ter algum cuidado nos ataques rápidos e bolas paradas da equipa adversária», considerou o técnico português, em declarações ao Canal 11.

Rui Jorge refere ainda não dá importância ao favoritismo que a Seleção possa ter, mas sim ao trabalho que todos têm de fazer.

«Ligo ao trabalho que temos de fazer, ao estudo que temos de fazer das equipas adversárias, à forma como nos devemos apresentar. No fim, poderemos dizer se estivemos ou não ao nível para ganhar», explicou o selecionador de 49 anos.

Portugal tem no próximo sábado, frente à Bielorrússia, o primeiro dos últimos três jogos no grupo D de apuramento para o Europeu.

A seleção das «quinas» é líder do grupo D com 19 pontos, mais dois do que a Grécia, segunda classificada com mais um jogo e principal rival na luta pela qualificação para o próximo Europeu.