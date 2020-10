Pedro Gonçalves considerou que há uma «luta muito forte» por um lugar no onze da seleção de sub-21. O jogador do Sporting argumenta que a concorrência é grande «porque Portugal tem excelentes médios» na vategoria.

«É uma luta para estar no ‘onze', mas também o é para estar na lista de convocados. Para além dos jogadores que estão aqui, ficam muitos de fora que têm imensa qualidade. É um orgulho poder estar neste lote», afirmou Pedro Gonçalves, em declarações à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e que a Lusa transcreve.

Portugal recebe a Noruega, na sexta-feira, no Estoril, em jogo de apuramento para o Europeu da categoria e Pedro Gonçalves, também conhecido por Pote, diz que a equipa «tem sempre de entrar com o intuito de ganhar o jogo e trazer os três pontos.

Portugal é segundo colocado do Grupo 7 de qualificação, com 12 pontos, menos seis do que a líder Holanda, que tem mais um jogo disputado, e mais dois que a Noruega, terceira classificada, que soma mais duas partidas realizadas.

A Bielorrússia ocupa o quarto posto, com oito pontos, à frente de Chipre, que tem quatro, e Gibraltar, ainda sem pontos.