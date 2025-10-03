O selecionador nacional sub-21 Luís Freire falou aos jornalistas, após anúncio da convocatória para mais dois encontros da fase de qualificação para o Euro 2027, diante da Bulgária e Gibraltar. Freire congratulou-se por ter à disposição Rodrigo Mora e Geovany Quenda.

Chamada de Rodrigo Mora e Geovany Quenda

«Quenda, Rodrigo Mora e João Simões? São jogadores a um nível elevado, duas mais-valias. O Rodrigo Mora marcou na Liga Europa pelo FC Porto, o Quenda e o Simões jogaram Champions League. São jovens mas estão num contexto muito alto, a jogar as principais competições europeias e mundiais. É bom ter jogadores com estas vivências. Queremos ganhar os nossos jogos, ser apurados e vencer o Europeu. Ter jogadores desse nível connosco é rico. O Mora e o Quenda foram importantes no primeiro estágio pelo que fizeram e pela postura em campo. É mais fácil prepararem-se para mais à frente.»

Primeiros resultados positivos

«Os resultados refletiram o que os jogadores foram capazes de fazer. É o reflexo do trabalho deles e das ligações construídas. Houve preocupação para criar um bom ambiente de trabalho e dar o máximo por Portugal. Muita paixão pelo jogo e emoção em representar o nosso país. Foi só o início do caminho. Queremos melhorar e fazer melhor.»

Competividade no grupo

«Queremos que a competitividade seja muito alta. Temos essa capacidade, mérito dos clubes e treinadores. Alguns jogadores estão a jogar Primeira Liga, Liga Europa e Champions e têm de ser observados, é natural. É um grupo aberto, mas é normal haver um núcleo mais presente. Temos de olhar para mais de 23 ou 24 jogadores.»