Luís Freire, selecionador sub-21 de Portugal, reagiu ao empate a zeros contra a Chéquia, nesta terça-feira, em duelo de apuramento para o Europeu 2027, sublinhando o domínio da equipa portuguesa.

Análise ao jogo

«Já sabíamos que ia ser um jogo complicado, uma equipa muito física, uma equipa com uma dimensão física grande, a jogar em casa, muito apoiada também pelo público. Nós acabámos por, na primeira parte, ter três ou quatro oportunidades para fazer golo. A verdade também é que [a República Checa] é um equipa fisicamente muito forte e muito pressionante. Fomos assentando ao longo da primeira parte do nosso jogo, mas sempre com mais dificuldades. Mais dificuldades, uma marcação individual muito em cima também do [Rodrigo] Mora.»

Falta de eficácia

«Controlámos o jogo, mas não criámos grandes ocasiões. Tivemos aquelas três oportunidades mas não fomos eficazes. Na segunda parte, aí sim penso que nós fomos muito mais dominadores. Conseguimos estar no meio tempo ofensivo, instalados, a criar situações de golo. Tivemos o Roger com uma grande oportunidade, o Afonso [Moreira] com outra grande oportunidade para fazer o golo. Faltou-nos o golo. A verdade é que tivemos mais remates, mais oportunidades, mais cantos, mais posse. Mas faltou concretizar e faltou principalmente sermos mais fortes nos duelos na primeira parte.»

Elogios a dois jogadores

«Quem entrou, entrou muito bem. Na verdade o João Rego mexeu muito no jogo também, o Afonso [Moreira] também. A malta que entrou, entrou com muita vontade, em suma, toda a gente entrou com vontade. E faltou-nos aquela pontinha também de eficácia para conseguir a vitória. Estou satisfeito principalmente com o que tenho visto ao longo do percurso. São cinco jogos feitos. A equipa mostra-se sempre superior ao adversário. Hoje, outra vez, fomos superiores.»