Roberto Martínez anteviu nesta quarta-feira o duelo entre Portugal e Croácia, em Toronto (Canadá), a contar para os “16-avos” do Mundial 2026. Em conferência de imprensa, o selecionador fintou uma questão sobre Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos.

Bernardo Silva está apto

«Amanhã começamos o segundo Mundial, foi muito importante uma boa preparação, ou seja, a fase de grupos. Fizemos coisas bem, outras mais difíceis. O que é importante é que já tivemos 21 jogadores de campo a jogar. Estão todos preparados, inclusive o Gonçalo Inácio e o Gonçalo Guedes.»

«O Bernardo Silva tinha um cartão amarelo e não podíamos arriscar contra a Colômbia.»

«Os minutos não são importantes. O que importa é que todos estão preparados para ajudar.»

[Em atualização]