Vitinha anteviu nesta quarta-feira o duelo entre Portugal e Croácia, em Toronto (Canadá), a contar para os “16-avos” do Mundial 2026. Em conferência de imprensa, o médio recuou ao nulo com a Colômbia e abordou as motivações da Seleção para triunfar sobre a Croácia.

Ainda a Colômbia

«No último jogo fazia muito calor, mas não gosto de encontrar como desculpa. O calor existiu para as duas equipas. Foi um jogo menos conseguido. Há uma vontade muito grande para melhorar, até porque a margem de erro é mínima.»

«Compreendemos as críticas. Não queremos só palmadinhas nas costas. Também sabemos quando estamos mal. Quero agradecer aos adeptos pelo apoio e peço que acreditem em nós.»

Diogo Jota faleceu há um ano

«Não falta motivação para ganhar este jogo. Ainda para mais há esse fator. Temos todas as motivações para ganhar amanhã. Vamos dar tudo para ganhar à Croácia. Por nós, pelo país, pelas nossas famílias, pelo Diogo Jota e pelo Cristiano Ronaldo.»

[Em atualização]